Şii Koordinasyon Çerçevesi’nden Haşdi Şabi Mesaisi; Ensarullah Evfiya’dan ABD’ye Hava Sahası Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bağdat’ta siyasi ve güvenlik eksenli gelişmeler hareketli bir süreçten geçiyor. Ülkedeki siyasi dengelerin merkezinde yer alan Şii Koordinasyon Çerçevesi, uzun süredir tartışma konusu olan Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) yasasının nihai şeklini alması ve taraflar arasında uzlaşı sağlanması için yoğun müzakereler yürütüyor. Yasanın içeriği ve kurumun gelecekteki statüsü konusunda iç siyasi temaslar devam ederken, bölgesel gerilimler de Irak’ın güvenliğini doğrudan ilgilendiren açıklamalara neden oluyor.

Bu süreçte Ensarullah Evfiya hareketi, ABD güçlerinin ve müttefiklerinin Irak hava sahasını İran’a yönelik olası askeri operasyonlar veya saldırılar için kullanmasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Irak topraklarının ve hava sahasının komşu ülkelere karşı bir saldırı koridoru veya üssü olarak kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı. Grup, Washington yönetiminin bu tür adımlarının Irak’ın güvenliğini ve istikrarını tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.