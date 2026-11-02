Hamis Muşayt ve Abha’da Patlama Sesleri: Suudi Sivil Savunma Kurumundan Güvenlik Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan’ın güneyindeki stratejik merkezlerden olan Hamis Muşayt ve Abha şehirlerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Olayın ardından bölgede hareketlilik yaşanırken, yetkili makamlar durumun kontrol altına alınması için saha çalışmalarını başlattı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Suudi Sivil Savunma Kurumu yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bölgede bulunan tüm vatandaşların ve yabancı sakinlerin olası risklere karşı dikkatli olmaları istendi. Kurum, halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen güvenlik talimatlarına ve uyarılarına harfiyen uyması gerektiğini vurguladı.