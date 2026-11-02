Körfez’de ‘Savaş’ Alarmı: İran’dan Sert Karşılık Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Washington ve Tahran hattındaki diplomatik tıkanıklık ve askeri hareketlilik, Körfez’deki başkentlerde endişeyle takip ediliyor. Özellikle stratejik su yolları ve enerji nakil hatlarının güvenliğine yönelik riskler, bölge ülkelerini diplomatik girişimleri artırmaya sevk ederken, taraflar arasındaki retorik de sertleşmeye devam ediyor.

İranlı üst düzey yetkililerden yapılan son açıklamalarda, ülkeye yönelik olası herhangi bir askeri müdahale veya yeni bir saldırı dalgasına karşı tüm askeri kapasitenin devreye sokulacağı vurgulandı. Tahran, caydırıcılık politikasından taviz vermeyeceğini ve ülkenin çıkarlarını hedef alan hamlelere misliyle karşılık verileceğini belirtti.

Uluslararası gözlemciler, taraflar arasındaki gerilimin tırmanmasının sadece ikili ilişkileri değil, tüm Orta Doğu’daki istikrarı tehlikeye atabileceğine dikkat çekiyor. Bölge ülkeleri ise olası bir çatışmanın ekonomik ve güvenlik maliyetlerini en aza indirmek için diplomatik kanalları açık tutmaya çalışıyor.