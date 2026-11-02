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Hizbullah’tan Lübnan’da ‘İstikrar’ Vurgusu: Direnişin Haklarından Vazgeçilemez

2 Kasım 2026 - 17:38
News ID: 1885769
Hizbullah’tan Lübnan’da ‘İstikrar’ Vurgusu: Direnişin Haklarından Vazgeçilemez

Lübnan’da siyasi ve güvenlik dengeleri hassasiyetini korurken, Hizbullah milletvekili Hüseyin Hacı Hasan’dan ülkedeki istikrar tartışmalarına dair net bir açıklama geldi. Hacı Hasan, Lübnan’da kalıcı bir istikrarın, direnişin ve onun toplumsal tabanının haklarından vazgeçilerek asla sağlanamayacağını belirtti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yerel kaynaklara göre, ülkedeki siyasi kriz ve dış baskılar devam ederken yapılan bu açıklama, Hizbullah’ın stratejik duruşunun ve kırmızı çizgilerinin korunduğunu gösteriyor. Hacı Hasan, Lübnan’ın egemenliğinin ve güvenliğinin savunulmasında direniş unsurunun ve bu yapıyı destekleyen halk kesimlerinin haklarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, ülkenin iç barışının ve toplumsal dengesinin ancak tüm kesimlerin hak ve çıkarlarının gözetildiği adil bir uzlaşıyla korunabileceği, aksi yöndeki dayatmaların krizi derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağı ifade edildi.

Siyasi gözlemciler, Lübnan’da yeni hükümet süreçleri ve uluslararası temasların yoğunlaştığı bir dönemde gelen bu açıklamaların, yerel siyasetin dengelerini ve direniş cephesinin duruşunu netleştirdiğini belirtiyor.

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