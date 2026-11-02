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KYB’den Sınır Güvenliği Açıklaması: İranlı Grupların Tahliyesi Tamamlandı ve Faaliyetleri Yasaklandı

2 Kasım 2026 - 17:41
News ID: 1885771
KYB’den Sınır Güvenliği Açıklaması: İranlı Grupların Tahliyesi Tamamlandı ve Faaliyetleri Yasaklandı

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) üst düzey bir yetkili, İranlı muhalif grupların sınır hattından tahliyesinin tamamen tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, bu grupların silahlarına el konulduğu ve komşu ülkelere yönelik herhangi bir askerî, güvenlik ya da siyasi faaliyet yürütmelerinin kesin olarak yasaklandığı bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu adım, Irak merkezi hükümeti ile İran arasında varılan güvenlik anlaşması ve sınır güvenliği mutabakatı çerçevesinde atıldı. Tahran’ın sınır hattındaki hareketlilikten duyduğu rahatsızlığın giderilmesi amacıyla yürütülen süreçte, İranlı grupların sınır bölgesinden uzaklaştırılarak belirlenen yeni kamplara yerleştirildiği ifade edildi.

Yetkili, alınan bu önlemlerin bölgenin istikrarını ve komşu ülkelerle olan iyi komşuluk ilişkilerini korumayı amaçladığını vurgulayarak, Irak topraklarının hiçbir komşu ülkeye karşı tehdit unsuru olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Siyasi gözlemciler, bu gelişmenin Irak-İran hattındaki gerilimi düşürmede ve sınır güvenliğini sağlamada kritik bir eşik olduğunu belirtirken, sürecin sahadaki uygulamalarının yakından takip edildiğini ifade ediyor.

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