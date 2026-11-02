  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Egemenlik İttifakı’ndan İsrail’e ‘Hava Sahası’ Tepkisi: Açık Bir İhlaldir

2 Kasım 2026 - 17:43
News ID: 1885773
Egemenlik İttifakı’ndan İsrail’e ‘Hava Sahası’ Tepkisi: Açık Bir İhlaldir

Sünni Egemenlik İttifakı üyesi Ahmed Duleymi, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Irak hava sahasını kullanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gelişmelere ve güvenlik krizine dair değerlendirmelerde bulunan Duleymi, Irak topraklarının ve hava sahasının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı için transit geçiş noktası veya üs olarak kullanılmasının uluslararası hukuka ve ülke çıkarlarına tamamen aykırı olduğunu vurguladı.

Irak’ın içinden geçtiği hassas döneme dikkat çeken Duleymi, ülkenin bölgesel çatışmaların çekim alanına çekilmemesi gerektiğinin altını çizerek, Bağdat yönetiminin ve ilgili tüm siyasi tarafların Irak’ın sınırlarını ve hava sahasını korumak için ortak bir duruş sergilemesi çağrısında bulundu.

Siyasi gözlemciler, İsrail’in bölgesel operasyonlarında Irak hava sahasını kullandığı yönündeki iddiaların Bağdat’ta siyasi ve diplomatik tepkileri artırdığına, bu durumun hem iç siyaseti hem de dış ilişkileri dengeleme çabalarını zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha