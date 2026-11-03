Yemenli Yorumcu el-Buhayti’den Çarpıcı İddia: Suudi Arabistan Yemen’de El-Kaide ve IŞİD Unsurlarını Kullanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemenli siyasi yorumcu Hüseyin el-Buhayti, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’deki askeri operasyonlarına ve saha stratejilerine ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Suudilerin Yemen’e yönelik saldırılarının arkasındaki gerçek planlara dikkat çeken el-Buhayti, Riyad yönetiminin sahada yürüttüğü vekalet savaşında radikal terör örgütleriyle iş birliği yaptığını vurguladı.

El-Buhayti açıklamasında, Suudi Arabistan tarafından desteklenen ve finanse edilen yerel güçlerin ve milis yapıların önemli bir kısmının El-Kaide ve IŞİD unsurlarından teşkil edildiğini belirtti. Suudi rejiminin bu radikal yapıları Ensarullah hareketine ve Yemen direnişine karşı birer maşa olarak kullandığını ifade eden yorumcu, bunun Yemen’in toprak bütünlüğünü ve güvenliğini doğrudan hedef alan tehlikeli bir strateji olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca Suudi rejiminin Yemen’deki nüfuzunu artırmak ve sahadaki kayıplarını telafi etmek amacıyla ülkeye dışarıdan yabancı savaşçılar getirme planı içinde olduğunu kaydeden el-Buhayti, bu durumun Yemen krizini bölgesel ve küresel bir güvenlik tehdidi haline getirdiğini ifade etti. Uzmanlar, el-Buhayti’nin dile getirdiği bu iddiaların, Yemen’deki savaşın arka planındaki uluslararası bağlantıları ve terör unsurlarının sahada nasıl mobilize edildiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor.