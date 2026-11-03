Trump’a Göre Brent’teki Düşüşün Nedeni Savaş Riskidir; Analistler İse Vadeli Piyasaları İşaret Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji piyasalarında son dönemde yaşanan fiyat hareketliliği, siyasi açıklamalar ile ekonomik veriler arasındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Brent petrol varil fiyatında görülen yaklaşık 10 dolarlık ani düşüş, hem siyasi aktörlerin hem de piyasa uzmanlarının farklı gerekçeler öne sürmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin, Orta Doğu ve küresel ölçekte savaş ihtimalinin azalmasından kaynaklandığını savundu. Trump, jeopolitik risk priminin düşmesinin enerji piyasalarına doğrudan rahatlama olarak yansıdığını ifade etti.

Öte yandan enerji piyasası analistleri ve ekonomistler, fiyat düşüşünün arkasında siyasi gelişmelerden ziyade finansal mekanizmaların bulunduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, vadeli işlem piyasalarında (futures) gerçekleştirilen milyar dolarlık büyük hacimli işlemlerin, fon hareketlerinin ve teknik düzeltmelerin petrol fiyatlarındaki gerilemede çok daha belirleyici bir rol oynamış olabileceğini vurguluyor.