İran Devrim Muhafızları’ndan Açıklama: Hürmüz Boğazı’nda Üç Petrol Tankeri Mayına Çarparak Alev Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda güvenlik ve seyir kurallarını ihlal eden yabancı gemilere yönelik yeni bir gelişme paylaşıldı.

Açıklamada, belirlenen yasal ve güvenli güzergâhların dışına çıkarak izinsiz rotaları kullanan üç petrol tankerinin, bölgedeki bir deniz mayınına çarparak patladığı ve alev aldığı belirtildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve ilgili birimlerin duruma müdahale etmek üzere harekete geçtiği ifade edildi.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı gibi küresel enerji sevkiyatının kalbi konumundaki bir su yolunda yaşanan bu tür olayların, bölgedeki deniz ticareti ve güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.