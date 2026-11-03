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İran Devrim Muhafızları’ndan Açıklama: Hürmüz Boğazı’nda Üç Petrol Tankeri Mayına Çarparak Alev Aldı

3 Kasım 2026 - 16:58
News ID: 1886215
İran Devrim Muhafızları’ndan Açıklama: Hürmüz Boğazı’nda Üç Petrol Tankeri Mayına Çarparak Alev Aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nda izinsiz güzergâhları kullandığı belirtilen üç petrol tankerinin deniz mayınına çarparak patladığını ve alev aldığını duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda güvenlik ve seyir kurallarını ihlal eden yabancı gemilere yönelik yeni bir gelişme paylaşıldı.

Açıklamada, belirlenen yasal ve güvenli güzergâhların dışına çıkarak izinsiz rotaları kullanan üç petrol tankerinin, bölgedeki bir deniz mayınına çarparak patladığı ve alev aldığı belirtildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve ilgili birimlerin duruma müdahale etmek üzere harekete geçtiği ifade edildi.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı gibi küresel enerji sevkiyatının kalbi konumundaki bir su yolunda yaşanan bu tür olayların, bölgedeki deniz ticareti ve güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

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