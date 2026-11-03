Washington’ın Ağırlaşan Yaptırımları Küba’yı Vurdu: Tıbbi Malzeme Yokluğu ve Elektrik Kesintileri Hastaneleri Felç Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri’nin Küba’ya yönelik uzun süredir uyguladığı ambargo ve son dönemde ağırlaştırılan yaptırımlar, ada ülkesindeki insani krizi derinleştiriyor. Uygulanan sert ekonomik kısıtlamalar, uluslararası ve yabancı şirketlerin Küba’ya hayati önem taşıyan tıbbi malzeme, ilaç ve teçhizat satmasından kaçınmasına neden oluyor.

Sağlık sektöründe yaşanan bu malzeme tedarik krizi, hastanelerin ve sağlık kurumlarının operasyonel kapasitesini büyük ölçüde kısıtlarken, durum kronikleşen enerji kriziyle daha da kötüleşiyor. Küba genelinde yaşanan ağır elektrik kesintileri, ameliyathanelerden acil servislere kadar birçok birimde sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açıyor.

Uzmanlar, Washington’ın dış politika baskılarının doğrudan sivilleri ve sağlık altyapısını hedef aldığını belirtirken, Kübalı yetkililer uluslararası topluma ablukanın hafifletilmesi ve insani yardımların ulaştırılması için çağrıda bulunuyor.