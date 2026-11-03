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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’tan Sert Uyarı: Olası Saldırıya Verilecek Yanıt Düşmanın Tüm Varlıklarını Hedef Alacak

3 Kasım 2026 - 17:06
News ID: 1886218
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’tan Sert Uyarı: Olası Saldırıya Verilecek Yanıt Düşmanın Tüm Varlıklarını Hedef Alacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesine yönelik olası herhangi bir saldırıya verilecek karşılığın, düşmanın hem maddi hem de maddi olmayan tüm varlıklarını doğrudan hedef alacağını söyledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkenin güvenliğine ve stratejik çıkarlarına yönelik dış tehditlere ilişkin net bir uyarıda bulundu. Tahran’ın caydırıcılık kapasitesine vurgu yapan Kalibaf, olası bir askeri ya da stratejik saldırı durumunda verilecek yanıtın sadece askeri alanla sınırlı kalmayacağını belirtti.

Açıklamada, İran’a karşı adım atan tarafların, sahadaki askeri ve fiziki varlıklarının (maddi unsurlar) yanı sıra, stratejik, ekonomik ve istihbaratsal diğer tüm değerlerinin (maddi olmayan unsurlar) de meşru hedef haline geleceği ifade edildi. Meclis Başkanı Galibaf, ülkenin savunma doktrininin en üst düzeyde hazır olduğunu ve her türlü senaryoya karşılık verme iradesine sahip bulunduğunu kaydetti.

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