İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’tan Sert Uyarı: Olası Saldırıya Verilecek Yanıt Düşmanın Tüm Varlıklarını Hedef Alacak

Açıklamada, İran’a karşı adım atan tarafların, sahadaki askeri ve fiziki varlıklarının (maddi unsurlar) yanı sıra, stratejik, ekonomik ve istihbaratsal diğer tüm değerlerinin (maddi olmayan unsurlar) de meşru hedef haline geleceği ifade edildi. Meclis Başkanı Galibaf, ülkenin savunma doktrininin en üst düzeyde hazır olduğunu ve her türlü senaryoya karşılık verme iradesine sahip bulunduğunu kaydetti.