Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, sahadaki son duruma ve düşman güçlerin yaşadığı askeri çıkmaza ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Seri, Yemen güçlerinin operasyon sahasında Suudi öncülüğündeki koalisyona karşı üstünlük kurduğunu ve ağır yenilgiler sarf ettiğini ifade etti.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri: Suudi Düşman Sahadaki Yenilginin Yarattığı Şaşkınlık ve Karmaşa İçinde
3 Kasım 2026 - 17:11
News ID: 1886219
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri yayımladığı açıklamada, Yemen güçlerinin “Suudi düşmana” sahada yaşattığı ağır yenilgilerin karşı tarafı büyük bir şaşkınlık ve karmaşa içerisine sürüklediğini belirtti.
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