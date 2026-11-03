Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri: Suudi Düşman Sahadaki Yenilginin Yarattığı Şaşkınlık ve Karmaşa İçinde

Açıklamada, yaşanan bu askeri başarısızlıkların Suudi rejimini ve müttefiklerini derin bir şaşkınlık ve karar alma mekanizmalarında ciddi bir karmaşaya sürüklediği vurgulandı. Tuğgeneral Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin savunulması ve halkın haklarının korunması konusunda kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğini, sahadaki inisiyatifin tamamen Yemen güçlerinin elinde olduğunu kaydetti.