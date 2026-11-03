Genelkurmay’dan Net Mesaj: ABD ve İsrail’in Tüm Varlıkları Hedef Menzilimizde, Kalıcı Güvenlik İçin Beş Şart Belirledik

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahî, 13 Aban (13 Kasım) vesilesiyle yayımladığı kapsamlı mesajda, ülkenin savunma doktrini, bölgesel gelişmeler ve Tahran’ın güvenlik stratejisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Abdullahî, ABD ve İsrail’e ait gerek fiziki ve askeri gerekse stratejik tüm maddi ve gayrimaddi varlıkların İran’ın meşru hedef menzilinde bulunduğunu açıkça ifade etti.

Son dönemde yaşanan bölgesel çatışmalara ve savaşlara atıfta bulunan Abdullahî, İran Silahlı Kuvvetleri’nin hedef bankasını güncellediğini ve olası her türlü tehdide karşı “coğrafi sınırlama olmaksızın derhal ve etkili bir şekilde karşılık vermeye” tamamen hazır olduğunu kaydetti.

Kalıcı Güvenlik İçin “Beş Şart”

Açıklamasında Tahran yönetiminin bölgede kalıcı güvenliğin ve istikrarın sağlanması için beş temel ilke belirlediğini duyuran Tümgeneral Abdullahî, bu şartları şu başlıklar altında sıraladı:

Savaşların Sona Ermesi: Özellikle Lübnan ve Gazze başta olmak üzere tüm cephelerde çatışmaların tamamen durdurulması. Abdullahî, tehdit altında yürütülecek müzakerelerin bir dayatma olduğunu vurguladı. Yaptırımların Kaldırılması: İran’a yönelik tüm ambargo ve yaptırımların bütünüyle kaldırılması ile dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması. Tazminat Talebi: Geçmişteki dayatma savaşlar nedeniyle İran halkına yönelik zararların tazmin edilmesi; milletin borçlu değil, hak alacaklısı olduğu belirtildi. Hürmüz Boğazı ve Bölgesel Güvenlik: İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması ve bölge güvenliğinde ABD merkezli koruma şemsiyesi yerine yerel ve içsel bir güvenlik mekanizmasının ikame edilmesi. Güvence ve Garantiler: Dış müdahalelerin son bulması ve gelecekteki olası saldırılara karşı caydırıcı güvencelerin sağlanması.

Uzmanlar, Ali Abdullahî’nin duyurduğu bu beş şartın ve hedef menzili vurgusunun, Tahran’ın yeni dönem güvenlik politikasını ve güç dengelerindeki caydırıcılık iddiasını doğrudan yansıttığını belirtiyor.