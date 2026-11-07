Trump’ın Kongre’deki Güç Kaybına Rağmen Washington’ın Dış Politikasında Büyük Değişim Beklenmiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD siyasetinde Kongre dengelerinin değişmesi ve Donald Trump’ın yasama organındaki gücünü yitirmesi iç politikada önemli tartışmalara yol açsa da, Washington’ın dış politikasında köklü bir rota değişimine gidileceği yönündeki beklentiler analistler tarafından zayıf bulunuyor.

Uzmanlar, ABD dış politikasının kurumsal yapısı ve stratejik öncelikleri gereği, yönetimlerin kongredeki güç kayıplarından doğrudan ve ani bir şekilde etkilenmediğine dikkat çekiyor. Özellikle ulusal güvenlik, küresel rekabet, Orta Doğu politikaları ve uluslararası ittifaklar gibi temel başlıklarda Washington’ın genel çizgisinin büyük ölçüde süreklilik arz ettiği vurgulanıyor. Kongre’deki olası siyasi çekişmelerin bütçe ve onay süreçlerinde bazı tıkanıklıklara yol açabileceği, ancak ülkenin dış politikasındaki ana ekseni değiştirmeyeceği ifade ediliyor.