Hürmüz Boğazı’nın Doğusunda Mayına Çarpan Tanker Alev Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın doğusunda seyir halinde olan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı duyuruldu. Açıklamada, söz konusu geminin deniz güvenliği açısından riskli ilan edilen ve seyir yasağı bulunan sularda hareket ettiği sırada patlamanın meydana geldiği ve ardından tankerde yangın çıktığı belirtildi.

Olayın ardından bölgeye intikal eden ekiplerin duruma müdahale ettiği aktarılırken, tanker mürettebatının can güvenliği ve olası çevre kirliliğine karşı tedbir alındığı kaydedildi. Küresel petrol ticaretinin en kritik güzergâhlarından biri olan Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda meydana gelen bu olay, bölgedeki deniz güvenliği ve nakliye hatlarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.