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İsrail’den Savunma Bütçesi ve Washington Temasları İçin Değerlendirme

7 Kasım 2026 - 17:20
News ID: 1887551
İsrail’den Savunma Bütçesi ve Washington Temasları İçin Değerlendirme

İsrailli yetkililer, açıklamanın savunma bütçesinde ve Washington’la yürütülen ortak projelerde yaratabileceği sonuçları değerlendiriyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail yönetiminde, son dönemde yaşanan gelişmelerin ve yapılan resmi açıklamaların ülkenin askeri planlamalarına yansımaları titizlikle ele alınıyor. İsrailli yetkililer, konunun özellikle savunma bütçesine olası etkilerini ve ABD ile yürütülen stratejik ortak projelerin geleceğini incelemek üzere bir araya geldi.

Yapılan değerlendirmelerde, Washington yönetimi ile sürdürülen askeri iş birliği mekanizmalarının ve ortak savunma programlarının aksamadan yürütülmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Tel Aviv’in, bölgesel güvenlik dengeleri çerçevesinde ABD ile koordinasyonu sürdürmeyi ve bütçe planlamalarını bu doğrultuda şekillendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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