Gazze’de Can Kaybı Artıyor: Son 48 Saatte 10 Şehit, 22 Yaralı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, işgal güçlerinin abluka altındaki şerit genelinde devam eden saldırılarının bilançosuna yer verildi. Açıklamaya göre, son 48 saat içerisinde İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 10 Filistinlinin naaşı ile çeşitli derecelerde yaralanan 22 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi.
7 Kasım 2026 - 18:23
News ID: 1887578
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü bölgede son 48 saat içinde hastanelere 10 kişinin naaşı ile 22 yaralının ulaştırıldığını açıkladı.
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