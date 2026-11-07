  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Gazze’de Can Kaybı Artıyor: Son 48 Saatte 10 Şehit, 22 Yaralı

7 Kasım 2026 - 18:23
News ID: 1887578
Gazze’de Can Kaybı Artıyor: Son 48 Saatte 10 Şehit, 22 Yaralı

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü bölgede son 48 saat içinde hastanelere 10 kişinin naaşı ile 22 yaralının ulaştırıldığını açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, işgal güçlerinin abluka altındaki şerit genelinde devam eden saldırılarının bilançosuna yer verildi. Açıklamaya göre, son 48 saat içerisinde İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 10 Filistinlinin naaşı ile çeşitli derecelerde yaralanan 22 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Sağlık yetkilileri, devam eden yoğun bombardımanlar ve sağlık altyapısındaki ağır tahribat nedeniyle sahadaki ekiplerin enkaz altındaki ve hedef alınan bölgelerdeki mağdurlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığını vurguladı. Hastanelerin tıbbi malzeme ve yakıt yetersizliğiyle karşı karşıya olduğu yinelenerek, uluslararası topluma acil insani koridor açılması ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha