Gazze’de Can Kaybı Artıyor: Son 48 Saatte 10 Şehit, 22 Yaralı

Sağlık yetkilileri, devam eden yoğun bombardımanlar ve sağlık altyapısındaki ağır tahribat nedeniyle sahadaki ekiplerin enkaz altındaki ve hedef alınan bölgelerdeki mağdurlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığını vurguladı. Hastanelerin tıbbi malzeme ve yakıt yetersizliğiyle karşı karşıya olduğu yinelenerek, uluslararası topluma acil insani koridor açılması ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuldu.