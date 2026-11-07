Sana’dan Bilanço: Suudi Rejiminin Saldırıları 4 Bin 264’e Yükseldi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen genelinde çatışmalar ve hava bombardımanları sürerken, Sanaa’daki yetkili makamlar taraflar arasındaki tırmanış sürecine ilişkin yeni bilançoyu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, krizin derinleştiği son dönemin başlangıcından bu yana ülkenin farklı vilayetlerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları ile füze atışlarının toplamda 4 bin 264 rakamını bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, hedef alınan noktaların önemli bir kısmının sivil altyapıyı ve yerleşim alanlarını kapsadığına dikkat çekilerek, bu saldırıların bölgedeki insani durumu katbekat kötüleştirdiği vurgulandı. Sanaa yönetimi, halkın temel yaşam haklarını ve topraklarını savunmak amacıyla meşru müdafaa pozisyonunu koruduklarını belirterek, uluslararası topluma yaşanan yıkım karşısında sorumluluk alma çağrısını yineledi.