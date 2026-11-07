İsrail Medyasından İddia: “Dive-LD” Endişesi RQ-170 Vakasını Hatırlattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in i24NEWS televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Amerikan savunma teknolojisi şirketi Anduril tarafından üretilen gelişmiş otonom insansız denizaltı “Dive-LD”, Hürmüz Boğazı’nda gerçekleştirilen operasyonlar sırasında bütünüyle İran güçlerinin kontrolüne geçti.

Haberde, Washington’daki mühendislerin ve savunma yetkililerinin bu kritik donanımın Tahran yönetimi tarafından incelenmesinden ve tersine mühendislikle çözülmesinden büyük kaygı duyduğu belirtildi. Uzmanlar, bu durumun 2011 yılında İran tarafından neredeyse hasarsız şekilde ele geçirilen ABD yapımı gizli RQ-170 Sentinel casus İHA vakasını akıllara getirdiğini ve Amerikan askeri çevrelerinde benzer bir stratejik endişe dalgası yarattığını vurguladı.