Yetkililer, söz konusu tankerlerin belirlenen yasal ve güvenli güzergâh dışına çıkarak izinsiz bir rotada ilerlemeye çalıştığını belirtti. Meydana gelen şiddetli patlamaların ardından gemilerde büyük çaplı yangın çıktığı ve tankerlerin alevler içinde kaldığı bildirildi.

Olayın hemen ardından Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’ne ait kurtarma ve müdahale timlerinin bölgeye sevk edildiği, kazanın ve patlamaların kesin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yaşanan bu gelişme, bölgedeki deniz güvenliği ve enerji nakil hatlarının korunması konusundaki hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.