Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda güvenlik ve seyir kurallarını ihlal eden üç petrol tankerinde patlama meydana geldi.
8 Kasım 2026 - 18:23
News ID: 1888119
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nda izinsiz güzergâhtan geçmeye çalışan üç petrol tankerinin patlama ve yangın sonucu alevler içinde kaldığını açıkladı.
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