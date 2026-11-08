Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, uluslararası toplumun gözü önünde Filistin halkına karşı işlenen hak ihlalleri ve zulümlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara ve sivillere yönelik sistematik işkence ve cinsel şiddet yöntemleri kullandığını vurgulayan Albanese, bu vahim tablonun ortaklarına işaret etti.

Albanese, aralarında bazı Avrupa ülkelerinin de bulunduğu devletlerin, İsrail’e işkence ve cinsel şiddet olaylarında kullanılan özel eğitimli köpekleri ihraç ettiğini ifade etti. Bu ticaretin yalnızca ahlaki bir çöküntü olmadığını, aynı zamanda Avrupalı devletlerin Filistinlilere yönelik bu insanlık dışı suçlar üzerinden maddi kazanç sağladığını belirten BM raportörü, uluslararası hukukun açıkça çiğnendiğini kaydetti. Albanese, bu suçlara ortak olan ve sessiz kalan tüm aktörlerin hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.