Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak parlamentosundaki Bedir Grubu, Washington yönetiminin İran ile olan sınır kapılarının kapatılmasına yönelik baskı ve taleplerine sert bir dille tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, ABD’nin bu tür müdahalelerinin Irak’ın ulusal egemenliğini, iç işlerini ve komşu ülkelerle olan ekonomik ve insani bağlarını doğrudan hedef aldığı vurgulandı.

Bedir Grubu, Bağdat hükümetine çağrıda bulunarak dış dayatmalara ve haksız baskılara boyun eğilmemesini, kapatılan ya da kısıtlamaya uğrayan sınır kapılarının ivedilikle yeniden ulaşıma açılmasını istedi. Açıklamada, Irak’ın bağımsızlığının ve ulusal çıkarlarının her türlü dış müdahalenin üzerinde tutulması gerektiğinin altı çizildi.