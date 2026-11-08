Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri Başsözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’nin bölgedeki politikaları ve Tahran’a yönelik baskı siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Washington yönetiminin yıllardır İran İslam Cumhuriyeti’ni yıpratmak ve kuşatmak amacıyla devreye soktuğu askeri tehditlerin ve siyasi komploların boşa çıktığını vurguladı.

Tuğgeneral Şikarçi, ABD’nin sahada ve diplomasi masasında arka arkaya yaşadığı yenilgilerin tesadüf olmadığını, bunun İran halkının direnişi ile silahlı kuvvetlerinin caydırıcı gücü ve sarsılmaz kararlılığının doğrudan bir sonucu olduğunu ifade etti. Başsözcü ayrıca, İran’ın savunma kapasitesini ve milli egemenliğini koruma konusundaki tavizsiz duruşunun, emperyalist planları boşa çıkarmaya devam edeceğinin altını çizdi.