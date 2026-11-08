Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgal güçlerinin Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine yönelik baskın ve ihlalleri devam ediyor. Görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, cumartesi günü gerçekleştirilen baskınlar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli çocuk ayağından vurularak yaralandı. Yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Baskınlar sırasında sivillerin evlerine yönelik arama ve baskı faaliyetlerini artıran işgal güçleri, iki Filistinliyi gerekçe göstermeksizin gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü. Bölgede gerginliğin tırmandığı ve yerel halkın keyfî müdahalelere tepki gösterdiği bildirildi.