Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli zeytin üreticilerine yönelik saldırılar tırmanmaya devam ediyor. Yılın en kritik dönemi olan zeytin hasadı sırasında tarım arazilerine ve üreticilere saldıran fanatik Yahudi yerleşimciler, yalnızca ağaçları ve mahsulleri değil, bölgedeki tarım ekipmanlarını da kasıtlı olarak hedef alarak kullanılamaz hale getirdi.
8 Kasım 2026 - 18:40
News ID: 1888134
Zeytin üreticilerine yönelik saldırılarda ağaçların yanı sıra mahsuller ve tarım ekipmanları da hedef alındı; hasat sırasında yerleşimcilerin açtığı ateşte bir Filistinli yaşamını yitirdi.
yorumunuz