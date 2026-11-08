Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli zeytin üreticilerine yönelik saldırılar tırmanmaya devam ediyor. Yılın en kritik dönemi olan zeytin hasadı sırasında tarım arazilerine ve üreticilere saldıran fanatik Yahudi yerleşimciler, yalnızca ağaçları ve mahsulleri değil, bölgedeki tarım ekipmanlarını da kasıtlı olarak hedef alarak kullanılamaz hale getirdi.

Hasat faaliyetlerini sürdürmeye çalışan sivillere yönelik artan provokasyonlar ve şiddet eylemleri sırasında, yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, tarım arazilerine ve üreticilerin can güvenliğine yönelik bu saldırıların, Filistinlileri topraklarından koparmayı ve ekonomik kaynaklarını yok etmeyi amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğuna dikkat çekti.