Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada, dünya enerji nakil hatlarının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nda cumartesi akşamı güvenlik ve seyir kurallarını ihlal eden bir olay yaşandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, belirlenen yasal ve güvenli güzergâhların dışına çıkarak izinsiz rotalarda ilerlemeye çalışan iki petrol tanker, seyir esnasında deniz mayınlarına çarptı. Meydana gelen patlamaların ardından her iki gemide de büyük çaplı yangın çıktığı ve tankerlerin alevler içinde kaldığı kaydedildi. Yetkililer, açıklamanın yapıldığı sırada gemilerdeki yangınları söndürme ve bölgedeki güvenlik önlemlerini artırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.