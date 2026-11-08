Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail siyasetinde ve askeri kanadında yankı uyandıran kritik bir gelişme yaşandı. Geçmişte İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten ve özellikle 2006 yılındaki Lübnan savaşının askeri yönetiminde aktif olarak yer alan Gadi Eisenkot, hükümeti kurmak üzere görevlendirildi.

Siyasi kariyeri boyunca sert militarist politikalarıyla tanınan Eisenkot, son olarak Gazze’ye yönelik saldırılarda Refah kentine düzenlenecek kara harekâtının bir an önce hızlandırılması ve genişletilmesi yönündeki savunuculuğuyla dikkat çekmişti. Analistler, geçmişteki kanlı operasyonların planlayıcıları arasında yer alan bir ismin hükümeti kurma görevine getirilmesinin, bölgedeki saldırgan politikaların ve çatışma ortamının derinleşerek devam edeceğinin bir göstergesi olduğunu belirtiyor.