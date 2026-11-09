Geleneksel olarak savunma odaklı bir doktrini benimseyen İran silahlı kuvvetlerinin, artık caydırıcılığı en üst düzeye çıkaracak taarruz eksenli bir yaklaşıma evrildiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, yeni hazırlanan askeri yönergeler ve stratejik talimatlar; olası bir tehdit karşısında operasyonel esnekliği artırmayı, süreçleri en aza indirerek anında reaksiyon göstermeyi ve en önemlisi de herhangi bir coğrafi sınır veya kısıtlamaya bağlı kalmaksızın hedeflere karşılık vermeyi hedefliyor.

Askeri uzmanlar, Tahran yönetiminin bu hamlesini bölgesel denklemdeki risk algısının tırmanması ve caydırıcılık doktrininin güncellenmesi zorunluluğuyla açıklıyor. Savunma refleksinden taarruz ve inisiyatif alma stratejisine geçişin, önümüzdeki dönemde sahadaki angajman kurallarını ve bölgesel güç dengelerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.