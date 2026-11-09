Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki siyasi ve askeri dengeler, Riyad yönetimi ile Müslüman Kardeşler’in (İhvan) Yemen’deki uzantısı Islah Partisi arasında yaşanan yeni bir krizle yeniden sarsıldı. Suudi Arabistan’ın gözetiminde ve yönlendirmesinde şekillenen gelişmelerin ardından, Başkanlık Konseyi üyeleri Osman Mücella ve Abdullah Alimi’nin yer aldığı kritik bir heyet aceleyle Marib kentine hareket etti.

Edinilen bilgilere göre bu ziyaret, sadece rutin bir inceleme gezisi değil; son dönemde Islah Partisi ile merkezi yönetim arasında tırmanan sert gerilimi yatıştırma ve sahadaki kontrolü Riyad’ın belirlediği çerçevede tutma amacı taşıyor. Islah’ın kalelerinden biri olarak bilinen Marib’de yaşanan huzursuzluğun, Suudi rejiminin tasfiye ve yeniden yapılandırma hamleleriyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Bölgesel kaynaklar, Riyad yönetiminin bir yandan Islah Partisi’nin devlet kurumlarındaki varlığını tasfiye ederken, diğer yandan sahada yaşanabilecek olası bir silahlı kopuşu veya güvenlik krizini engellemek için bu tür diplomatik ve siyasi müdahalelerde bulunduğuna dikkat çekiyor. Marib’e gönderilen heyetin temaslarının, Yemen’deki iç ittifakların geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.