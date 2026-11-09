Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bahreyn’de muhalif kesimlere ve dini figürlere yönelik baskılar derinleşirken, gözaltı merkezlerinden sızan bilgiler Manama yönetiminin hak ihlallerindeki ciddiyeti gözler önüne seriyor. Son dalga operasyonlar kapsamında gözaltına alınan din alimlerinin, en temel hukuki haklarından mahrum bırakılarak ağır bir baskı altında tutulduğu kaydedildi.

Yerel ve hak temelli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gözaltı süresince sistematik işkence ve tehditlere maruz kalan din alimleri, kendi aleyhlerine hazırlanan zorlama suçlamaları ve itirafnameleri imzalamaya mecbur bırakılıyor. Rejimin, bu yöntemle muhalif sesleri tamamen susturmayı ve toplum üzerindeki korku iklimini pekiştirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve gözlemciler, Bahreyn hapishanelerindeki bu skandal uygulamalara karşı acil müdahale çağrısında bulunurken, gözaltındaki din alimlerinin hayat güvenliğinin ciddi tehlike altında olduğuna dikkat çekiyor. Manama yönetiminin baskı ve zorlama politikalarının bölgedeki toplumsal ve siyasi tansiyonu daha da tırmandırmasından endişe ediliyor.