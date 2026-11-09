Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgede Washington-Tahran hattındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Bağdat yönetiminden gelen son açıklamalar stratejik alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin ifşa ettiği bilgiler, olası bir bölgesel çatışmada Irak topraklarının ve stratejik konumunun nasıl bir risk altında olduğunu gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre, ABD’nin İran’a yönelik olası askeri operasyon planlarında Irak topraklarının ve hava sahasının lojistik destek, üs kullanımı veya doğrudan harekât alanı olarak değerlendirilmesini öngören üç farklı senaryo bulunuyor. Bağdat yönetimi, ülkenin yeniden dış müdahalelerin ve bölgesel savaşların çatışma zeminine dönüştürülmesinden duyduğu endişeyi bu kritik tespitle, yüksek sesle dile getirmiş oldu.

Siyasi ve askeri gözlemciler, Irak topraklarının komşu bir ülkeye yönelik olası bir saldırı için transit geçiş ya da üs olarak kullanılmasının iç politikada büyük bir sarsıntı yaratacağı görüşünde. Bağdat’ın bu senaryolar karşısında egemenliğini korumak ve ülkeyi yeni bir felaketin eşiğinden kurtarmak için hangi diplomatik ve siyasi adımları atacağı ise önümüzdeki dönemin en sıcak başlığı olarak öne çıkıyor.