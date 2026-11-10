Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:

Siyonist İsrail’in Atina Büyükelçisi Pninat Yanai Yunan basınına verdiği demeçte Türkiye-Yunanistan münasebetlerine ilişkin soruları da yanıtladı.

Yunanistan ile İsrail’in dostluğunun açık bir amaç doğrultusunda inşa edildiğini belirten Yanai, bu amaçları istikrar, güvenlik ve refah olarak nitelendirdi.

Yanai açıklamasını, şu iddialarla sürdürdü:

İsrail çatışma arayışında değildir. Biz, her sabah uyanıp üretmeyi, yenilik yapmayı ve inşa etmeyi tercih eden bir milletiz. Ancak aynı zamanda tarihinden aldığı derslerle her türlü tehdidi son derece ciddiyetle karşılamayı öğrenmiş bir ülkeyiz ve kendimizi en üst düzeyde nasıl savunacağımızı biliyoruz. Yunanistan, İsrail’in stratejik ortağı ve gerçek bir dostu olduğu için dostumuzun yanında duracağız. Tüm bölgemizin daha fazla iş birliğine ve daha az çatışmaya ihtiyaç duyduğuna inanıyorum.

Siyonist İsrail’in Atina Büyükelçisi Yanai verdiği demeçte Yunanistan tarafından tepkiyle karşılanan Türkiye ile Libya Arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’na ilişkin de açıklama yaptı.

Yanai konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

İsrail, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı şiddetle kınamaktadır. Hem İsrail Dışişleri Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanı, bu anlaşmayı reddeden ve kınayan açık bir tutum ortaya koymuştur. Tutumumuz açık bir ilkeye dayanmaktadır: İki ülke arasında yapılan bir anlaşma, üçüncü bir ülkenin meşru haklarını ve çıkarlarını göz ardı edemez veya söz konusu anlaşmaya taraf olmayan bir ülkeye düzenlemeler dayatamaz. Uluslararası hukuk göz ardı edilemez.

Size önemli bir hususu hatırlatmak isterim. Başbakan Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada Yunanistan’ın İsrail açısından taşıdığı öneme özellikle değindi. Bir İsrail Başbakanı’nın belirli bir ülkeyi bu şekilde ismen andığı başka bir konuşma hatırlamıyorum. Bu durum tek başına bile çok şey anlatıyor. Yunanistan’ın İsrail’in stratejik düşüncesinde sahip olduğu özel konumu yansıtıyor.

Ancak İsrail ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz üzerinden tanımlanmamaktadır. Bu ilişkinin kendine özgü bir derinliği, anlamı ve geleceği vardır.