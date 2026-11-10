Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları, stratejik sularda yaşanan son gelişmeler ve deniz ticareti güvenliğine dair yazılı bir bilgilendirme yayımladı. Açıklamada, bölgedeki petrol tankerlerinin karşılaştığı tehlikelere dikkat çekilerek şu detaylara yer verildi:

Sefer yapan tankerlerden birinin seyrüsefer sırasında bir mayına çarptığı belirtilirken, ikinci tankerle ilgili olarak ise bu aracın ABD savaş uçaklarının refakati ve koruması altında geçiş yaptığı esnada kaza geçirdiği ifade edildi.

Yaşanan olaylar, bölgedeki güvenlik risklerini ve uluslararası denetim mekanizmalarının önemini bir kez daha gözler önüne sererken, konuya ilişkin taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve incelemeler yakından takip ediliyor.