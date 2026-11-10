Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon kanalına verdiği 20 dakikalık röportajda, İran'la ilgili iddialarda bulundu.

Trump, "Yeniden saldırı düzenlemem gerekmesi son derece düşük ihtimal. Ancak gerekirse bunu yaparım. Onlara çok ağır darbeler indirdik" iddialarını kullandı.

Trump, ABD güçlerinin bölgede olası bir saldırı için hazır beklediğini belirterek, "Bunun için hazırız. Bölgede üç uçak gemim var. Diğeri de yeni geldi. Üçü de tamamen saldırıya hazır durumda" diye savundu.

İran'da olası yeni bir askeri harekat kapsamında elektrik santralleri ve köprülerin de hedef alınabileceğini öne süren Trump, "Bir saat içinde 38 köprüyü yıkabiliriz. Hepsi yerle bir olur" açıklamasında bulundu.

Trump, İran'la anlaşma ihtimaline ilişkin, "Büyük ihtimalle yeniden askeri müdahaleye gerek kalmayacak. Anlaşma yapmayı çok istiyorlar" iddiasında bulundu.