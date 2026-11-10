Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bloomberg’e göre, Yemen ordusunun Riyad Finans Merkezi’ndeki Aramco ofislerine düzenlediği misilleme saldırıları, Suudi Arabistan’a duyulan yabancı yatırımcı güvenini yeni bir tehditle karşı karşıya bıraktı.

Bloomberg, Yemen saldırılarının ekonomik ve güvenlik sonuçlarına işaret ederek Riyad’ın finans merkezindeki Aramco ofislerine verilen zararın, Suudi Arabistan’ın yabancı yatırımlar için cazip bir destinasyon olarak konumunu koruma çabalarını daha da zorlaştırdığını belirtti.

Habere göre Bloomberg, güvenlik gerilimlerinin yol açtığı sonuçlara dikkati çekerek Suudi Arabistan’da bazı büyük ekonomik ve sportif etkinliklerin ertelendiğini veya iptal edildiğini aktardı. Bu etkinliklerin gelir yaratma ve yabancı yatırım çekmede önemli rol oynaması bekleniyordu.

Bloomberg ayrıca Suudi Arabistan’ın ekonomik durumunu ekonomik daralma, bütçe açığının artması ve borsanın zayıf performansı gibi faktörlerin baskısı altında değerlendirdi; Yemen ordusunun saldırılarındaki artışı da ülkenin ekonomik zorluklarını derinleştiren bir etken olarak gördü.

Suudi Arabistan, son yıllarda 2030 Vizyonu programı kapsamında petrol gelirlerine bağımlılığı azaltmak ve ülkeyi bölgenin ekonomik ve ticari merkezi haline getirmek için geniş çaplı yatırımlar başlattı. Ancak bölgesel gerilimlerin sürmesi ve ekonomik altyapı ile ticaret merkezlerinin güvenliğine ilişkin endişelerin artması, bu programın hedeflerine ulaşılmasını ve yabancı yatırımcı çekilmesini ciddi engellerle karşı karşıya bırakabilir.