Gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak amacıyla müdahalede bulunduğu ve bu esnada çok sayıda katılımcıyı gözaltına aldığı bildirildi. Bölgedeki insan hakları örgütleri ve aktivistler, tutukluların derhal serbest bırakılması yönündeki taleplerin yasal ve meşru olduğunu vurgularken, yaşanan gözaltı dalgasının gerginliği daha da artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.