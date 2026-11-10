Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ülke genelindeki farklı bölgelerde akşam saatlerinde sokaklara dökülen göstericiler, cezaevlerindeki hak ihlallerine ve özellikle Şii din alimlerinin tutuklu tutulmasına son verilmesi çağrısında bulundu.
10 Kasım 2026 - 17:04
News ID: 1889095
Bahreyn genelinde Şii din alimlerinin ve diğer siyasi tutsakların serbest bırakılması talebiyle düzenlenen protesto gösterilerinde güvenlik güçleri sert müdahalede bulunarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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