Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Bani Huşeyş bölgesinde en az 44 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı “tam kapsamlı bir savaş suçu” olarak nitelendirdi.

Bakanlık, dünya kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada, Yemenli sivillere yönelik saldırının boyutlarının incelenmesi için uluslararası gerçekleri araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Bani Huşeyş’te sivillerin hedef alınmasının 2015’ten bu yana Suudi güçlerinin Yemen’e yönelik “hedefli saldırıları” zincirinin devamı olduğunu ifade edildi.

Habere göre, Suudi savaş uçaklarının Bani Huşeyş’e bağlı El-Şeriye köyünde sivillerin evlerine düzenlediği saldırıda en az 44 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.