Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD siyasetinde yankı uyandıran değerlendirmelerde bulunan Trump, seçim sonuçlarına etki eden temel faktörleri masaya yatırdı. Partisinin sandıkta yaşadığı kayıplarda, İran ile yaşanan gerilim ve olası bir savaş ihtimalinin seçmen nezdinde yarattığı kaygının büyük payı olduğunu vurgulayan Trump, buna ek olarak yükselen benzin fiyatlarının da halkın ekonomik memnuniyetsizliğini artırdığını belirtti.

Trump ayrıca, Washington’ın İsrail’e yönelik politikalarına ve bu ülkeye verilen desteğe karşı kamuyunda oluşan hoşnutsuzluğun da seçim sonuçlarına yansıdığını kaydetti. Analistler, Trump’ın bu açıklamalarının parti içindeki strateji tartışmalarını ve yaklaşan süreçteki dış politika yaklaşımlarını yeniden alevlendirebileceğine dikkat çekiyor.