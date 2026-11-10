Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki parlamento kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Yahya Ali Rai, Pakistan Meclis Başkanı’na resmi bir mektup iletti. Mektupta, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen halkına yönelik saldırılarının şiddetlenerek devam ettiğine dikkat çekildi.

Rai, son beş gün içinde gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 300’den fazla sivilin ölü veya yaralı olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı. Pakistan hükümetine ve halkına çağrıda bulunan Yemenli meclis başkanı, İslamabad’ın Suudi rejiminin saldırı politikalarına herhangi bir destek vermemesi gerektiğini ifade etti.