Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgede son dönemde tırmanan askeri tansiyonun ardından uluslararası istihbarat çevrelerinde ve Batı medyasında en çok tartışılan konu, İran’ın füze stoklarının durumu oldu. Özellikle stratejik üretim merkezlerine yönelik saldırıların ardından Tahran’ın caydırıcılık gücünü kaybettiği yönündeki iddialar tırmanırken, Devrim Muhafızları’ndan (IRGC) konuya ilişkin en üst düzey ve net açıklama geldi.

“Stokların Bittiği Söylemi Psikolojik Savaşın Parçası”

Devrim Muhafızları kaynakları, “İran’ın füze envanteri eridi ve yenisi üretilemiyor” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bu tür haberlerin bilinçli olarak yayılan birer psikolojik harp ve algı operasyonu olduğunu vurguladı. Tahran yönetimi, ülkenin savunma mimarisinin kalbini oluşturan balistik ve seyir füzesi stoklarının hedeflenen seviyelerin çok üzerinde olduğunu, caydırıcılıkta en ufak bir zafiyetin söz konusu olmadığını kaydetti.

Üretim “Yeraltı Şehirlerinde” Kesintisiz Sürüyor

Uluslararası yaptırımların ve tedarik zincirine yönelik abluka girişimlerinin İran’ın askeri sanayiini durduramadığının altı çizilen açıklamada, en dikkat çekici detay ise üretim tesislerinin konumu oldu. Savunma kaynakları, kritik mühimmat üretim hatlarının dışarıdan gelebilecek olası hava ve füze saldırılarına karşı tamamen korunaklı “yeraltı şehirlerine ve tünel komplekslerine” taşındığını belirtti. Bu sayede katı ve sıvı yakıtlı motor ile rehberlik sistemleri üretiminin hiçbir kesintiye uğramadan, aksine hız kazanarak sürdüğü ifade edildi.

Askeri analistler, Devrim Muhafızları’ndan gelen bu hamlenin; olası yeni bir askeri çatışma senaryosu öncesinde rakip cepheye “stoklarımız sağlam, üretimimiz devam ediyor” mesajını vererek psikolojik üstünlüğü elinde tutma hamlesi olarak değerlendiriyor.