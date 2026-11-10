Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Associated Press (AP), bir Suriyeli yetkiliye dayandırarak Şam ile Riyad arasında yüzlerce Suriyeli komando unsurunun Suudi Arabistan’da konuşlandırılmasına ilişkin anlaşma sağlandığını bildirdi.

AP’nin haberine göre, yaklaşık 600 Suriye unsuru gelecek hafta Suudi Arabistan topraklarına girecek.

Suudi Arabistan hükümeti, kesin ön koşul olarak gönderilecek tüm unsurların aslen Suriye vatandaşı olmasını ve aralarında hiçbir yabancı savaşçının bulunmamasını şart koştu.

Habere göre, Suriye hükümetinden 36 üst düzey askerî yetkili daha önce Cidde kentine giderek ortak komuta ve operasyon merkezini ziyaret etmiş, operasyon bölgeleri ile savaş cephelerini gezmişti.