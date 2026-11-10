Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgede son dönemde yeniden şiddetlenen askeri hareketlilik ve koalisyon güçlerinin sivil yerleşim yerlerine yönelik düzenlediği hava saldırıları ağır bir insani faturayı beraberinde getirdi. Yemen Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan son raporda, özellikle son günlerde artan bombardımanların sivil kayıpları tırmandırdığına dikkat çekildi.

Saldırılarda Bilançosu Ağırlaşıyor: 355 Şehit

Bakanlık verilerine göre, son saldırı dalgasının başlangıcından bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 355’e ulaştı. Hedef alınan bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarının ve enkaz kaldırma faaliyetlerinin devam etmesi nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Saldırılarda yaralanan 757 sivilin ise ülkedeki yetersiz sağlık altyapısı ve ambargo nedeniyle tıbbi malzeme kısıtlamaları altında hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtildi.

Uluslararası Topluma “Sessizliği Bozun” Çağrısı

Yemenli yetkililer, sivillerin ve altyapının sistematik olarak hedef alınmasının savaş suçu teşkil ettiğini vurgulayarak uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına acil eylem çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı, hastanelerin ilaç ve akaryakıt yetersizliği nedeniyle krizin eşiğinde olduğunu, acil insani koridorların açılmaması durumunda insani trajedinin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.