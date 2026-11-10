Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İbranice yayın yapan medya kuruluşları Tel Aviv’in yeni bir diplomatik yalnızlık dalgasıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Haberlere göre yaklaşık 50 ülke, İngiltere’nin öncülüğünde İsrail’e yönelik bir açıklama yayımlamaya hazırlanıyor.

Siyonist İsrail’in Kanal 12 televizyonu, yaklaşık 50 farklı hükümetin bu hafta içinde ortak bir siyasi bildiri yayımlamak üzere hazırlık yaptığını öne sürdü.

Haberde, bu uluslararası koordinasyonun İngiltere hükümetinin öncülüğünde ve Tel Aviv’in uygulamalarına karşı organize edildiği belirtildi.