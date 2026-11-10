Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği mülakatta Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki yenilgisinin nedenlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, seçmenlerin İran’la savaştan duyduğu hoşnutsuzluğun, benzin fiyatlarındaki artışın ve İsrail’e yönelik yaygın muhalefetin Cumhuriyetçilerin yenilgisinde etkili olduğunu açıkça kabul etti.

ABD’nin savunduğu ülkelere ilişkin de konuşan Trump, “Savunduğumuz ülkeler, İran’la savaşın maliyetlerini bize ödemeli; çünkü biz olmasaydık zaten varlıkları söz konusu olmazdı” dedi.

Trump, daha önceki açıklamalarını yineleyerek ABD’nin varlığı ve desteği olmadan İsrail’in “var olamayacağını ve ayakta kalamayacağını” öne sürdü.