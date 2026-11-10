Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokratların lideri Hakeem Jeffries, ABC News’e verdiği mülakatta Savunma Bakanı Pete Hegseth’in görevden alınmasına yönelik çabayı tamamen desteklediğini söyledi.

Jeffries, “Hegseth’in görevden alınmasına ilişkin planı kesinlikle destekliyorum. Sözde savunma bakanı, yetkisini kötüye kullandı, ulusal güvenliğimizi zayıflattı ve İran’a karşı maliyetli, pervasız ve tercihe dayalı bir savaş tasarladı” dedi.

Jeffries ayrıca İran’a karşı savaşın ABD’de fiyatları sıçrattığını ve ülkenin güvenliğini azalttığını savunarak, “Pete Hegseth gitmeli” ifadelerini kullandı