Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel diplomasi trafiğinin en yoğun olduğu dönemde Pakistan’ın attığı adımlar, Tahran ve İslamabad hattındaki denklemi karmaşık hale getirdi. ABD ile İran arasında köprü olmaya çalışan ve taraflar arasında diyalog mekanizmaları kurma iddiasıyla hareket eden Pakistan yönetimi, bir yandan üst düzey diplomatik temaslarını sürdürürken, diğer yandan ekonomik ilişkileri sekteye uğratan kararlara imza atıyor.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Ordu Komutanı Asım Münir’in, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen çevrelerle sıkı ilişkiler kurduğu ve yakın zamanda Tahran’a bizzat resmi ziyaretler gerçekleştirdiği biliniyor. Bu ziyaretlerde bölgesel istikrar ve iş birliği mesajları verilirken, İslamabad yönetiminin İran’la geçiş sağlayan iki önemli sınır kapısında ticari faaliyetleri ani bir kararla askıya alması tezat oluşturdu.

Sınır ticaretinin durdurulmasının ekonomik boyutu kadar siyasi yansımaları da dikkat çekiyor. Uzmanlar, Pakistan’ın bir yandan arabuluculuk kisvesi altında diplomatik misyon üstlenirken, diğer yandan ticari kısıtlamalara gitmesinin Tahran’da duyulan güveni sarsabileceğine işaret ediyor.

Bölgesel gözlemciler, Pakistan’ın Washington ile Tahran arasında yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin samimiyetinin ve etkinliğinin bu tür ekonomik ve idari kararlarla gölgelendiğini belirtiyor. İslamabad yönetiminin, ABD baskıları ile komşuluk ilişkileri arasında sıkıştığı ve bu çelişkili tavrın arabuluculuk sürecini çıkmaza sokabileceği değerlendiriliyor.