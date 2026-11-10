Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak İslami Direniş Grupları’na bağlı Ensarullah el-Evfiya hareketinin resmi sözcüsü Ali el-Fetlavi, El-Arabiya, El-Cezire ve El-Hades televizyonlarının direniş gruplarına ve bu grupların silahlarına yönelik hedefli ve planlı bir proje izlediğini ileri sürdü.

Fetlavi, söz konusu Arap kanallarının direniş liderlerinin ve bu kanalların perde arkasındaki unsurlarına teslim olmayı reddeden kişilerin itibarını zedelemeyi amaçladığını savundu. Ona göre bu kanalların haber ve siyaset çizgisi, Şii akımına karşı mezhepçi amaçlarla ve ülkenin iç istikrarını hedef alacak şekilde sürdürülüyor.

Fetlavi ayrıca, “Bu kanallar neden bazı Iraklı şahsiyetler arasındaki büyük yolsuzlukların peşine düşmüyor da yalnızca direniş güçlerinin imajını zedelemeye çalışıyor?” ifadelerini kullandı.