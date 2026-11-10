Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgede askeri hareketliliğin doruğa çıktığı ve Tahran’ın savunma kapasitesine yönelik spekülasyonların arttığı bir dönemde İran, caydırıcılık hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Savunma kaynaklarının “Savunma Masası” üzerinden servis ettiği haber, ülkenin yeraltı askeri altyapısındaki son geliştirmeleri gözler önüne serdi.

Stratejik öneme sahip yeni yeraltı tesisinin açılış ve tanıtım törenine, İran askeri bürokrasisinin zirvesi katıldı. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahı ile Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi, tesiste incelemelerde bulunarak envantere alınan yeni nesil sistemler ve füze platformları hakkında detaylı bilgi aldı.

Uzmanlar, Tahran’ın kritik mühimmat üretim ve depolama merkezlerini tamamen yer altına taşıma politikasının bu tesisle birlikte bir üst aşamaya taşındığına dikkat çekiyor. Olası hava saldırılarına ve sabotajlara karşı maksimum koruma sağlayacak şekilde tasarlanan bu “füze şehirleri”, İran’ın asimetrik harp ve caydırıcılık doktrininin omurgasını oluşturuyor.

Tanıtımın, Batı medyasında İran’ın askeri stoklarına ve altyapısına dair iddiaların tartışıldığı bir döneme denk gelmesi, Tahran’ın hem iç kamuoyuna hem de dış mihraklara yönelik net bir “hazırlıklıyız ve güçlüyiz” mesajı olarak değerlendiriliyor.