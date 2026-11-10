Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington ile Tahran hattında tansiyonun yükseldiği ve diplomatik temaslara ilişkin spekülasyonların arttığı bir dönemde, İran’ın kıdemli askeri ve siyasi isimlerinden Tümgeneral Muhsin Rızai’den ABD yönetimine doğrudan bir çağrı geldi. Rızai, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin bölgedeki politikalarının çöküşe geçtiğini ve Washington’ın “çaresiz bir kumarbaz gibi” hareket ettiğini ifade etti.

ABD’nin baskı ve yaptırım politikasının sonuç vermediğini vurgulayan Rızai, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İran’a karşı yürütülen savaş, ABD yönetimini içeride ve dışarıda yıpratıp dağılma noktasına getirdi. Buna rağmen Washington, eli boş kalmış çaresiz bir kumarbaz gibi hâlâ çırpınmaya devam ediyor. Artık elinizi açın ve gerçeği kabul edin. Hayali müzakerelere dair sahte haberler üretmeyi ve Batı Asya’da kurulan yeni düzeni inkâr etmeyi bırakın.”

Tümgeneral Rızai, Tahran yönetiminin ilkelerini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, Beyaz Saray’ın bölgedeki krizlerden çıkış için İran tarafından belirlenen temel yedi şartı kabul etmesi gerektiğini savundu.

Siyasi analistler, Rızai’nin bu sert çıkışının, ABD’de yaşanan iç siyasi tartışmalar ve bölgedeki askeri dengelerin değiştiği bir atmosferde, Tahran’ın herhangi bir geri adım atmayacağını ve masaya ancak kendi belirlediği kırmızı çizgilerle oturacağını bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.