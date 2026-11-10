Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, ABD Başkanı’nın son açıklamalarına X hesabından yanıt verdi.

Arakçi, paylaşımında ABD Başkanı’nın, Amerikan halkının ezici çoğunluğunun İsrail’den şiddetle hoşlanmadığını açıkça anladığını belirterek, “Dikkat çekici olan, bunun nedenini henüz kavrayamamış görünmesi” değerlendirmesinde bulundu.

Arakçi, “Amerikalıların, İsrail’in ABD yönetimlerini yanıltması ve ülkeyi bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktığı açık. Artık tahammülleri tükendi; bölgemizin tahammülü de aynı şekilde tükendi” ifadelerini kullandı.

Haberde, ABD Başkanı’nın CBS televizyonuna verdiği mülakatta, seçmenlerin İran’la savaştan duyduğu hoşnutsuzluğun, benzin fiyatlarındaki artışın ve İsrail’e yönelik yaygın muhalefetin Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki yenilgisinin etkenleri arasında olduğunu açıkça kabul ettiği hatırlatıldı.